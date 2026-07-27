Fin de la licencia permanente en CDMX: fecha límite para tramitarla antes que desaparezca

Si aún no tienes la licencia permanente de conducir en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas lanzaron un llamado para no dejar pasar el tiempo. El programa tiene una fecha de vencimiento y una vez concluido, ya no será posible realizar el trámite.

El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo De Botton, confirmó que el programa en CDMX dejará de estar vigente.

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No lo pienses más, tramita tu licencia permanente y deja atrás las renovaciones. 🪪🚘🏍️



¡Hazlo ya y no dejes pasar más tiempo! 😉



⛓️‍💥https:/licenciapermanente.cdmx.gob.mx pic.twitter.com/h7vhg7FpcG — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) July 26, 2026

¿Cuándo vence el plazo para tramitar lalicencia permanente en CDMX?

De acuerdo con el funcionario capitalino, el programa para tramitar la licencia permanente permanecerá vigente únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que a partir de 2027 dejará de estar disponible; es decir, que el último día para solicitarla será el 31 de diciembre de este año.

¿Por qué termina el programa de licencia permanente en CDMX?

En conferencia de prensa, De Botton explicó que el programa fue diseñado con una medida con vigencia Limitada: “Estamos en los últimos meses, por eso invitamos a la ciudadanía a tramitarla. Tenemos previsto el registro solamente este año de vigencia”.

Juan Pablo De Botton explicó que la licencia permanente fue concebida desde su creación como un programa temporal y que los ingresos obtenidos por este concepto representan recursos extraordinarios que se destinan al fortalecimiento del transporte público en la capital del país.

https://t.co/ayKJfjYdQo — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 27, 2026

El funcionario destacó que el esquema ha generado un doble beneficio: por un lado, permite a los automovilistas evitar futuras renovaciones de licencia y por otra parte, aporta recursos para mejorar la movilidad en la Ciudad de México: “Como todo el ciclo vamos a cerrar el ciclo con la misión cumplida”, afirmó De Botton.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que cumplen con los requisitos para obtener la licencia permanente y aún no han realizado el trámite, con el fin de evitar quedarse sin esta posibilidad cuando concluya el programa.

Con el cierre previsto para finales de 2026, la licencia permanente en CDMX entra en su etapa final.

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