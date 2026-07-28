EN VIVO: Calles con bloqueos por marcha y manifestaciones de estudiantes en CDMX hoy

Hoy en la CDMX habrá bloqueos y manifestaciones sociales que provocarán cierres viales en algunas alcaldías, y si eres automovilista es importante que tomes previsiones para que llegues a tiempo a tu destino.

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De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a las 09:30 horas se llevará a cabo una marcha de la Torre del Caballito en Av. Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc hacia la Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cierres viales por bloqueos en CDMX hoy

Alumnos seleccionados en el concurso de licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una manifestación a las 12:00 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Plataforma 4:20 se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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