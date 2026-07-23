Llega a esta alcaldía de CDMX nueva jornada de empleo con vacantes en administración, seguridad, limpieza, producción y más: será el 28 de julio 2026 y estos son los requisitos

La Jornada de Empleo URSE Venustiano Carranza se realizará el 28 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. La cita será en La Unidad Regional del Servicio de Empleo (URSE) localizada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

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¿Qué requisitos pide la Jornada de Empleo en Venustiano Carranza?

Para quienes deseen asistir a esta jornada de empleo en CDMX, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo pidió llevar tres documentos básicos: una solicitud de empleo ya elaborada o, en su defecto, un currículum vitae (CV) actualizado, identificación oficial y CURP.

Estos requisitos aplican para acceder a las vacantes de las 10 empresas participantes en la jornada de empleo de Venustiano Carranza. La dependencia no especificó requisitos adicionales más allá de estos tres documentos.

¿Qué empresas y vacantes hay en la Jornada de Empleo de Venustiano Carranza?

En total, 10 empresas participarán en esta jornada, con vacantes en empleos en las áreas administración, seguridad, limpieza, producción y más. Estas son las empresas y sus vacantes disponibles:

Empacadora Campo Frío

Ayudante en general

Personal auxiliar de reparto

Supervisor de producción

Expamex

Técnico especializado en electricidad y mecánica

Ayudante en general

Auxiliar contable

Involve RH

Auxiliar contable

Auxiliar administrativo

Belvied Limpieza

Personal de limpieza

Corporativo Kosmos

Auxiliar administrativo en logística

Auxiliar de calidad

Auxiliar de producción

Prise

Personal de seguridad

Inspector del aeropuerto

Black Operadores de Seguridad Privada

Personal de custodia de valores

Personal de seguridad privada

Formación Personalizada en Vigilancia

Personal de vigilancia

Personal de seguridad con vehículo

Tecno Aviv

Personal de seguridad

Reclutamiento

Monitorista

Personal administrativo

Sigma Seguridad

Personal de seguridad para supervisor

Especialista en auditoría

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