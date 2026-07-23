Llega a esta alcaldía de CDMX nueva jornada de empleo con vacantes en administración, seguridad, limpieza, producción y más: será el 28 de julio 2026 y estos son los requisitos

La Jornada de Empleo URSE Venustiano Carranza se realizará el 28 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. La cita será en La Unidad Regional del Servicio de Empleo (URSE) localizada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
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¿Qué requisitos pide la Jornada de Empleo en Venustiano Carranza?
Para quienes deseen asistir a esta jornada de empleo en CDMX, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo pidió llevar tres documentos básicos: una solicitud de empleo ya elaborada o, en su defecto, un currículum vitae (CV) actualizado, identificación oficial y CURP.
Estos requisitos aplican para acceder a las vacantes de las 10 empresas participantes en la jornada de empleo de Venustiano Carranza. La dependencia no especificó requisitos adicionales más allá de estos tres documentos.
¿Qué empresas y vacantes hay en la Jornada de Empleo de Venustiano Carranza?
En total, 10 empresas participarán en esta jornada, con vacantes en empleos en las áreas administración, seguridad, limpieza, producción y más. Estas son las empresas y sus vacantes disponibles:
Empacadora Campo Frío
- Ayudante en general
- Personal auxiliar de reparto
- Supervisor de producción
Expamex
- Técnico especializado en electricidad y mecánica
- Ayudante en general
- Auxiliar contable
Involve RH
- Auxiliar contable
- Auxiliar administrativo
Belvied Limpieza
- Personal de limpieza
Corporativo Kosmos
- Auxiliar administrativo en logística
- Auxiliar de calidad
- Auxiliar de producción
Prise
- Personal de seguridad
- Inspector del aeropuerto
Black Operadores de Seguridad Privada
- Personal de custodia de valores
- Personal de seguridad privada
Formación Personalizada en Vigilancia
- Personal de vigilancia
- Personal de seguridad con vehículo
Tecno Aviv
- Personal de seguridad
- Reclutamiento
- Monitorista
- Personal administrativo
Sigma Seguridad
- Personal de seguridad para supervisor
- Especialista en auditoría
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