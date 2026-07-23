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Llega a esta alcaldía de CDMX nueva jornada de empleo con vacantes en administración, seguridad, limpieza, producción y más: será el 28 de julio 2026 y estos son los requisitos

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México organiza una nueva jornada de empleo en la alcaldía Venustiano Carranza, con la participación de diez empresas y vacantes en distintas áreas.

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

La Jornada de Empleo URSE Venustiano Carranza se realizará el 28 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. La cita será en La Unidad Regional del Servicio de Empleo (URSE) localizada en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

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¿Qué requisitos pide la Jornada de Empleo en Venustiano Carranza?

Para quienes deseen asistir a esta jornada de empleo en CDMX, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo pidió llevar tres documentos básicos: una solicitud de empleo ya elaborada o, en su defecto, un currículum vitae (CV) actualizado, identificación oficial y CURP.

Estos requisitos aplican para acceder a las vacantes de las 10 empresas participantes en la jornada de empleo de Venustiano Carranza. La dependencia no especificó requisitos adicionales más allá de estos tres documentos.

¿Qué empresas y vacantes hay en la Jornada de Empleo de Venustiano Carranza?

En total, 10 empresas participarán en esta jornada, con vacantes en empleos en las áreas administración, seguridad, limpieza, producción y más. Estas son las empresas y sus vacantes disponibles:

Empacadora Campo Frío

  • Ayudante en general
  • Personal auxiliar de reparto
  • Supervisor de producción

Expamex

  • Técnico especializado en electricidad y mecánica
  • Ayudante en general
  • Auxiliar contable

Involve RH

  • Auxiliar contable
  • Auxiliar administrativo

Belvied Limpieza

  • Personal de limpieza

Corporativo Kosmos

  • Auxiliar administrativo en logística
  • Auxiliar de calidad
  • Auxiliar de producción

Prise

  • Personal de seguridad
  • Inspector del aeropuerto

Black Operadores de Seguridad Privada

  • Personal de custodia de valores
  • Personal de seguridad privada

Formación Personalizada en Vigilancia

  • Personal de vigilancia
  • Personal de seguridad con vehículo

Tecno Aviv

  • Personal de seguridad
  • Reclutamiento
  • Monitorista
  • Personal administrativo

Sigma Seguridad

  • Personal de seguridad para supervisor
  • Especialista en auditoría

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