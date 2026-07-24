EN VIVO: Tráfico en CDMX por marcha y bloqueos hoy viernes

Si no quieres quedarte atrapado en el tráfico, toma en cuenta que hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en varias zonas de la CDMX y provocarán cierres viales en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Milpa Alta, conoce qué calles tendrán afectaciones.

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Marcha de jubilados y pensionados de CDMX

Integrantes de la Alianza por un futuro mejor, jubilados y pensionados de la CDMX se reunirán a las 10:00 horas para realizar una marcha de la Estación “Xola”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicada en Calz. de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez rumbo a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya en Castilla No. 186, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Avenidas afectadas por bloqueos hoy

Según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se tienen previstos cierres en las siguientes calles:

10:00 horas en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México en Tlaxcoaque No. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Restaurante Bar “La Reforma de Bucareli” en Bucareli No. 26, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en Plaza San Antonio Tecómitl en Av. Hidalgo Norte y Juárez, colonia San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta y en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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