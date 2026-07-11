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Curso de verano para aprender inglés en la UAM, fechas de inscripción y precios

Las vacaciones de verano están por comenzar y si quieres aprender inglés, en la UAM habrá clases, aquí te contamos cómo inscribirte.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Aprender inglés te puede ayudar a tener mejores oportunidades laborales, además de que es el idioma más hablado en el mundo y si quieres aprender de cero o si ya sabes y quieres avanzar de nivel en la UAM Cuajimalpa habrá un curso de verano que no te puedes perder.

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Inscripciones y costos del curso

El periodo de inscripción al curso de verano para aprender inglés ya comenzó y tendrás hasta el 24 de julio para realizarlo. Los exámenes de colocación se llevarán a cabo el 16 y 24 de julio.

Solo deberás llenar el siguiente formulario y te enviarán un corre con las indicaciones para realizar el pago correspondiente.

  • Para alumnos de la UAM el costo es de mil 300 pesos
  • Egresados de la UAM y alumnos de otras unidades deberán pagar mil 550 pesos
  • Trabajadores de la UAM-C y familiares de trabajadores pagarán mil 800 pesos
  • Para externos el costo es de 2 mil 550 pesos

Fechas y horarios del curso de verano

En el curso de verano se podrán tomar los siguientes niveles:

  • Inglés 1 + 2
  • Inglés 3 + 4
  • Inglés 5 + 6
  • Inglés 7 + 8

Las clases se llevarán a cabo del 3 al 28 de agosto y serán por ZOOM de lunes a viernes de las 07:00 a las 10:00. Además se contemplan dos horas más de trabajo asincrónico en la plataforma UBICUA.

Si tienes dudas o quieres conocer más información sobre los cursos de verano puedes escribir al número de WhatsApp 55 4085 9104 o enviar un correo electrónico a lenguas@cua.uam.mx.

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