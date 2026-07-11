Curso de verano para aprender inglés en la UAM, fechas de inscripción y precios

Aprender inglés te puede ayudar a tener mejores oportunidades laborales, además de que es el idioma más hablado en el mundo y si quieres aprender de cero o si ya sabes y quieres avanzar de nivel en la UAM Cuajimalpa habrá un curso de verano que no te puedes perder.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Inscripciones y costos del curso

El periodo de inscripción al curso de verano para aprender inglés ya comenzó y tendrás hasta el 24 de julio para realizarlo. Los exámenes de colocación se llevarán a cabo el 16 y 24 de julio.

Solo deberás llenar el siguiente formulario y te enviarán un corre con las indicaciones para realizar el pago correspondiente.

Para alumnos de la UAM el costo es de mil 300 pesos

de la UAM el costo es de Egresados de la UAM y alumnos de otras unidades deberán pagar mil 550 pesos

de la UAM y alumnos de otras unidades deberán pagar Trabajadores de la UAM-C y familiares de trabajadores pagarán mil 800 pesos

de la UAM-C y familiares de trabajadores pagarán Para externos el costo es de 2 mil 550 pesos

Fechas y horarios del curso de verano

En el curso de verano se podrán tomar los siguientes niveles:

Inglés 1 + 2

Inglés 3 + 4

Inglés 5 + 6

Inglés 7 + 8

Las clases se llevarán a cabo del 3 al 28 de agosto y serán por ZOOM de lunes a viernes de las 07:00 a las 10:00. Además se contemplan dos horas más de trabajo asincrónico en la plataforma UBICUA.

Si tienes dudas o quieres conocer más información sobre los cursos de verano puedes escribir al número de WhatsApp 55 4085 9104 o enviar un correo electrónico a lenguas@cua.uam.mx.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.