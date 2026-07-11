Curso de verano para aprender inglés en la UAM, fechas de inscripción y precios

Aprender inglés te puede ayudar a tener mejores oportunidades laborales, además de que es el idioma más hablado en el mundo y si quieres aprender de cero o si ya sabes y quieres avanzar de nivel en la UAM Cuajimalpa habrá un curso de verano que no te puedes perder.
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Inscripciones y costos del curso
El periodo de inscripción al curso de verano para aprender inglés ya comenzó y tendrás hasta el 24 de julio para realizarlo. Los exámenes de colocación se llevarán a cabo el 16 y 24 de julio.
Solo deberás llenar el siguiente formulario y te enviarán un corre con las indicaciones para realizar el pago correspondiente.
- Para alumnos de la UAM el costo es de mil 300 pesos
- Egresados de la UAM y alumnos de otras unidades deberán pagar mil 550 pesos
- Trabajadores de la UAM-C y familiares de trabajadores pagarán mil 800 pesos
- Para externos el costo es de 2 mil 550 pesos
Fechas y horarios del curso de verano
En el curso de verano se podrán tomar los siguientes niveles:
- Inglés 1 + 2
- Inglés 3 + 4
- Inglés 5 + 6
- Inglés 7 + 8
Las clases se llevarán a cabo del 3 al 28 de agosto y serán por ZOOM de lunes a viernes de las 07:00 a las 10:00. Además se contemplan dos horas más de trabajo asincrónico en la plataforma UBICUA.
Si tienes dudas o quieres conocer más información sobre los cursos de verano puedes escribir al número de WhatsApp 55 4085 9104 o enviar un correo electrónico a lenguas@cua.uam.mx.
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