En la CDMX y Edomex se implementó el programa Hoy No Circula para disminuir los índices de contaminación ambiental y este viernes hay restricciones vehiculares, si tu vehículo es holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0 no puede circular de las 05:00 a las 22:00 horas.

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¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Cada día de la semana le toca descansar a un engomado y terminación de placa diferente, los únicos vehículos que pueden transitar todos los días son los eléctricos, híbridos, con holograma 0 y 00, transporte público o servicios de emergencia.

Esto aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Edomex y quienes no lo respeten serán acreedores a una multa de mínimo 2 mil pesos y el vehículo podría ser llevado al corralón donde el dueño del auto tendrá que realizar el pago del trámite para poder recuperarlo.

Calendario de verificación

Además dos veces al año todos los vehículos deben verificar para que puedan circular en CDMX y Edomex y a estos vehículos les toca hacerlo en los próximos meses:

Amarillo (Placas terminadas en 5 o 6 ): Julio y Agosto.

(Placas terminadas en ): Julio y Agosto. Rosa (Placas terminadas en 7 u 8 ): Agosto y Septiembre.

(Placas terminadas en ): Agosto y Septiembre. Rojo (Placas terminadas en 3 o 4 ): Septiembre y Octubre.

(Placas terminadas en ): Septiembre y Octubre. Verde (Placas terminadas en 1 o 2 ): Octubre y Noviembre.

(Placas terminadas en ): Octubre y Noviembre. Azul (Placas terminadas en 9 o 0): Noviembre y Diciembre.

Así que si quieres evitar pagar costosas multas o que tu coche sea llevado al corralón te recomendamos verificar y revisar que puedas circular.

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