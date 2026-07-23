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CDMX enfrenta una fuerte crisis de agua; se pierden 12 mil litros por segundo mientras faltan soluciones de fondo
Especialistas advierten que sin un plan integral, el colapso hídrico previsto para 2030 es inevitable.
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Publicado
23/07/2026
🕐
21:56
Por:
Majo Santillán González
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