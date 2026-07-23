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EUA sanciona a 50 personas y entidades vinculadas con el CJNG; destaca “El Pelón”, hijastro de “El Mencho”
/Ciudad/Video

CDMX enfrenta una fuerte crisis de agua; se pierden 12 mil litros por segundo mientras faltan soluciones de fondo

Especialistas advierten que sin un plan integral, el colapso hídrico previsto para 2030 es inevitable.

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Por: Majo Santillán González