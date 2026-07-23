Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves 23 de julio

Es casi fin de semana y la mejor manera de llegar a los días de descanso es no ser acreedor a una multa de más de 3 mil pesos por incumplir el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Los automóviles que no pueden circular en el Valle de México desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo local) durante este jueves 23 de julio son:

Engomado verde

Placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 23 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/u50ivTAez0 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 23, 2026

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¿Qué automóviles sí pueden circular en CDMX y Edomex hoy 23 de julio?

Con base en lo que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que pueden circular este miércoles son aquellos que no cumplan con las características antes mencionadas, así como:

Carros con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Costos de multas y sanciones en la CDMX durante 2026

De acuerdo a las autoridades capitalinas, las multas por infracciones al programa Hoy No Circula en la CDMX pueden ser costosas y generar problemas con tu vehículo.

Es por lo anterior que te presentamos las multas y sus costos en la urbe para que las evites y puedas tener un fin de semana tranquilo:

Circular en día restringido : dos mil 263 pesos y puede llegar a los tres mil pesos debido a que podría haber remolque del automóvil

: y puede llegar a los tres mil pesos debido a que podría haber remolque del automóvil No verificar tu vehículo : tres mil 395 pesos (pueden imposibilitarte de circular legalmente)

: (pueden imposibilitarte de circular legalmente) Circular sin documentos (tarjeta de circulación, licencia o póliza de seguro vigentes): mil 509 pesos

(tarjeta de circulación, licencia o póliza de seguro vigentes): Circular en contingencia: tres mil 19 pesos (se trata de la multa más alta ya que se considera que se pone en riesgo la salud pública)

Es importante mencionar que estos costos pueden cambiar conforme pasen los años, debido a que dependen de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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