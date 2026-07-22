Hay mala calidad del aire en CDMX hoy por partículas PM10; ¿cómo dañan la salud?

En la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de verificar cómo se encuentra la calidad del aire y hoy es mala debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 que son las más dañinas para las personas.

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Mala calidad del aire por partículas PM10

Este miércoles se detectaron partículas PM10 en el ambiente por lo que el nivel de riesgo a la salud es alto ya que estos contaminantes afectan el sistema respiratorio y se les relaciona con muerte prematura, infartos de miocardio, latidos irregulares, asma agravada y función pulmonar reducida.

¿Cómo se generan las partículas PM10?

Estas se pueden generar por diversos mecanismos como:

Erosión del suelo

Transporte de polvo del Sahara

Aerosoles marinos

Incendios forestales

Tráfico

Actividad industrial

Obras y construcción

Combustión de biomasa

Procesos agrícolas

Las partículas PM10 están compuestas por sulfatos, nitratos, amonio, sodio y cloro, carbón elemental, componentes minerales y agua. También incluyen metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, níquel, cromo, zinc y magnesio.

Pueden ser eliminadas de la atmósfera con las lluvias pero cuanto menor es su tamaño mas tiempo permanecen suspendidas en la atmósfera y es mayor el grado de peligrosidad.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Para que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental los contaminantes deben superar los 150 puntos, según lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Por ahora no se tiene previsto que se ponga en marcha el Doble Hoy No Circula por lo que las restricciones vehiculares aplicar de manera normal.

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