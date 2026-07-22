Hoy No Circula CDMX: Que no te multen, estas placas no circulan el 23 de julio de 2026

Si tienes planeado salir este jueves 23 de julio de 2026, es importante revisar si tu vehículo puede circular ya que incumplir con el Programa Hoy No Circula puede derivar en una sanción económica además del envío del automóvil al depósito vehicular o corralón.

La Comisión Ambiental de la Megalopolis (CAMe) mantiene vigente su programa de restricción en la circulación de vehiculos para reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad de México (CDMX) y en los 18 municipios con urbanos del Estado de México (Edomex).

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¿A qué autos aplica el Hoy No Circula durante este jueves 23 de julio de 2026?

¿Qué autos no circulan hoy? Este jueves 23 de julio de 2026, no circulan los vehículos con las siguientes características:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

La restricción aplica de las 5:00 a las 22 horas en la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Hoy No Circula Jueves Planificar tu viaje con anticipación puede ayudarte a evitar multas, contratiempos y largas esperas en el corralón. ¿Ya verificaste si tu auto puede circular este 23 de julio de 2026?

¿Qué autos quedan exentos del Hoy No Circula?

No están sujetos a la restricción:

Vehículos con holograma 0 Y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos de emergencia, seguridad pública y servicios urbanos, transporte para personas con discapacidad que cumplan con la norma vigente.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Si un conductor circula cuando su vehículo tiene restricción, puede recibir una multa equivalente a entre 20 y 30 Unides de medida de Actualización (UMA), además que el vehículo puede ser remitido al corralón.

Cabe decir que el monto exacto depende del valor vigente de la UMA y de las disposiciones aplicables en la Ciudad de México

¿Dónde aplique el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula opera para las 16 alcaldes de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre los que se destacan:

Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Tultitlán

Coacalco

Chalco.

Antes de encender tu vehículo, verifica el color de tu engomado ya que durante la jornada del jueves, no circula el engomado verde. También checa la terminacion de tus placas y del holograma de verificación.

Es recomendable recivar si la CAMe activó aguna Contingencia Abiental, ya que en estos casos, las restricciones pueden modificarse.

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