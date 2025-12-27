Lista de trámites que costarán más por aumento de la UMA en 2026

Con el cambio del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente a 2026, diversos trámites administrativos, multas y sanciones en México tendrán ajustes en sus costos.

La UMA, utilizada como referencia para calcular cobros, sanciones y obligaciones fiscales no tributarias, experimenta cambios anuales que pueden afectar desde trámites simples hasta multas por incumplimiento de normativas.

¿Qué es la UMA?

La UMA es una referencia económica en México, establecida por el INEGI, que sustituyó al salario mínimo para determinar el costo de multas, trámites (como licencias, actas de nacimiento) e impuestos, desvinculando estos pagos de los incrementos al salario mínimo y ajustándose anualmente por la inflación para reflejar el costo real de las obligaciones. Su valor cambia cada año (en 2025, es de $113.14 diarios) y se publica a principios de febrero, sirviendo como base para cálculos en leyes federales, estatales y locales.

¿Para qué sirve?



Cálculo de multas y sanciones: Para multas de tránsito, infracciones, etc..

Trámites y servicios: Para el costo de licencias de conducir, actas de nacimiento, placas de vehículos.

Créditos y obligaciones fiscales: Para el cálculo de créditos de vivienda (Infonavit) e impuestos.

Beneficios laborales: Como base para calcular algunos beneficios, como los vales de despensa.

¿Por qué se creó?



Se creó en 2016 para separar las cuestiones laborales (salario mínimo) de las fiscales y administrativas, evitando que el aumento del salario mínimo afectara directamente el costo de los trámites y multas.

¿Qué trámites costarán más en 2026 por cambio de la UMA?

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Multas de tránsito

Tenencia

Placas

Permisos de construcción

Registro civil (ejemplo: acta de nacimiento)

Cualquier multa, trámite u obligación que se exprese en UMAs tendrá un incremento en 2026.

