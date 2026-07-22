Explosión de polvorín en Chalco: columna de humo alerta en Edomex

Una explosión en un polvorín de Cuatzingo, en Chalco, Estado de México, dejó una persona muerta y otra herida este miércoles, según reportes oficiales

El estallido generó una gran columna de humo blanco, que fue visible a varios kilómetros de distancia, lo que provocó alarma entre los habitantes de municipios cercanos, además de que movilizó a los servicios de emergencia.

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🚨#AlertaADN



💥🧨 Se reporta una fuerte explosión, presuntamente en una bodega de pirotecnia en Chalco, #Edomex pic.twitter.com/pRnw7lf0V0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 22, 2026





¿Qué pasó con la explosion del polvorín en Chalco?

Los primeros informes señalan que la explosión del polvorín en Chalco ocurrió en una bodega destinada al almacenamiento y manejo de material pirotécnico.

Tras el siniestro, equipos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de Seguridad Ciudadana, acudieron al lugar para controlar la situación y asegurar la zona.

Las autoridades confirmaron que una personamjurió en el sitio, mientras que otra resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Regional de Alta Eespecialidad de Ixtapaluca, donde recibe atención médica.

Tras el reporte de una explosión registrada en un establecimiento dedicado a la fabricación de artificios pirotécnicos en el municipio de #Chalco, personal de esta Coordinación General acudió para brindar apoyo en las labores de atención. pic.twitter.com/H9Y2re7sHd — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) July 22, 2026

Explosión en polvorín de Chalco: lo que se sabe

¿Qué pasó en Cuatzingo? De acuerdo con información oficial disponible hasta el momento, el polvorín contaba con los permisos correspondientes para operar y está ubicado en una zona alejada de áreas habitacionales, como lo establecen las disposiciones para este tipo de instalaciones.

La zona permanece acordonada mientras personal del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realiza el levantamiento del cuerpo y los primeros peritajes.

Hasta ahora, las causas del estallido no han sido determinadas, la Fiscalía mexiquense inició una investigación para escanear el origen de explosión del polvorín en la comunidad de Cuatzingo y determinar si existió alguna falla técnica, accidente o posible incumplimiento en los protocolos de seguridad.

Los resultados de los peritajes serán fundamentales para conocer qué originó este siniestro, que vuelve a poner bajo la lupa, las medidas de seguridad en instalaciones dedicadas al manejo material pirotécnico.

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