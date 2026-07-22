Así fue la explosión que sacudió un polvorín en Chalco y dejó un muerto: VIDEO

Una explosión registrada la tarde de este martes 22 de julio en un polvorín ubicado en la comunidad de Cuautzingo, municipio de Chalco, Estado de México, dejó un saldo de una persona muerta y otra lesionada, además de provocar una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El fuerte estruendo fue escuchado por habitantes de la zona, quienes reportaron una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la comunidad.

Minutos después, elementos de Protección Civil, Bomberos y policías municipales arribaron al sitio para atender la emergencia.

🔻Se reporta una persona muerta tras la explosión de un polvorín en Chalco, #Edomex pic.twitter.com/LIfXkITznM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 22, 2026

¿Qué pasó en Chalco, Estado de México?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Chalco, el accidente ocurrió dentro de un taller de pirotecnia ubicado en una zona despoblada del ejido de Cuautzingo.

Las autoridades informaron que el establecimiento contaba con los permisos correspondientes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el manejo de material pirotécnico.

Tras recibir los reportes ciudadanos, los equipos de emergencia ingresaron al inmueble, donde localizaron a dos hombres entre los escombros ocasionados por la explosión.

Tras el reporte de una explosión registrada en un establecimiento dedicado a la fabricación de artificios pirotécnicos en el municipio de #Chalco, personal de esta Coordinación General acudió para brindar apoyo en las labores de atención. pic.twitter.com/H9Y2re7sHd — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) July 22, 2026

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¿Cuántos muertos dejó la explosión en el polvorín de Chalco?

Los primeros reportes indican que uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que el segundo resultó lesionado y fue trasladado por paramédicos al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde recibe atención médica.

Después del estallido también se registró un incendio que fue sofocado por los bomberos, evitando que las llamas se propagaran hacia otras construcciones cercanas.

La zona permanece acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizan las diligencias correspondientes para determinar qué originó la explosión.

Asimismo, el Ayuntamiento de Chalco informó que mantiene contacto con los familiares de las víctimas para brindar apoyo durante la atención de la emergencia.

¿Qué provocó la explosión en el taller de pirotecnia?

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa oficial del estallido.

La Fiscalía mexiquense llevará a cabo los peritajes para establecer si la explosión estuvo relacionada con el manejo del material pirotécnico o con alguna otra circunstancia.

‼️ 1 FALLECIDO Y 1 HERIDO TRAS EXPLOSIÓN DE POLVORÍN EN SAN GREGORIO #CUAUTZINGO #CHALCO #EDOMEX‼️



🚨la @GN_MEXICO_ acordonó la zona y ya trabajan servicios de emergencia. #BreakingNews #UltimaHora pic.twitter.com/dvNRSwZQVo — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 22, 2026

¿Cuáles son las zonas con más explosiones de polvorines en México?

En México, los accidentes en talleres de pirotecnia ocurren con mayor frecuencia en entidades donde esta actividad tiene una importante tradición.

Entre las zonas con más incidentes registrados destacan:

• Tultepec, Estado de México, considerado la capital nacional de la pirotecnia.

• Chalco, Estado de México.

• Zumpango, Estado de México.

• Municipios de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Guanajuato, donde también existen talleres autorizados para la fabricación de fuegos artificialess

Debido al manejo de materiales altamente explosivos, autoridades de Protección Civil recomiendan que estos establecimientos operen únicamente con permisos vigentes, protocolos de seguridad y supervisión permanente para reducir el riesgo de accidentes.

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