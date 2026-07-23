¡Cuidado! Reparar baches podría salirte caro; multas y tiempo de arresto que establece la ley

Durante la temporada de lluvias, los baches se convierten en un riesgo mayor para automovilistas y motociclistas, ya que el agua los oculta y aumenta la posibilidad de accidentes y daños a los vehículos. Ante la falta de mantenimiento en algunas vialidades, es común que ciudadanos intenten repararlos por su cuenta.

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¿De cuánto es la multa por reparar un bache?

Sin embargo, esta práctica puede tener consecuencias legales. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que modificar o intervenir la vía pública sin autorización puede ser sancionado con multas que van de aproximadamente mil 245 a 2 mil 263 pesos, además de arresto de 13 a 24 horas.

¡Tienen que pagar por los daños!🚧

Las calles de la CDMX ponen en riesgo a conductores, ciclistas y hasta peatones.⚠️ Los baches generan caos todos los días y las reparaciones no tienen que salir de tu bolsillo, por ello se habla de indemnizaciones exprés‼️@juanmapregunta en… pic.twitter.com/2kbOZGjF10 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 23, 2026

¿Cómo reportar baches en CDMX 2026?

Los baches se originan por la combinación de humedad, desgaste del pavimento, tránsito constante y falta de mantenimiento, factores que deterioran progresivamente las calles.

Para evitar sanciones, las autoridades recomiendan reportar los desperfectos a través del *0311 o mediante las redes sociales de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, instancia responsable de su reparación.

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