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EN VIVO: Retrasos de 15 minutos en el Metro CDMX; Metrobús con estaciones cerradas hoy 23 de julio

¡Sal con tiempo! Usuarios en redes sociales reportan retrasos en líneas como la 3, 7 y 8 del Metro CDMX; Metrobús tiene desvíos en la línea 7

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¡No pierdas el bono de puntualidad! Usuarios en las redes sociales reportan retrasos de entre 10 y 15 minutos en el diferentes líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 23 de julio.

Específicamente, los reportes señalan a las líneas 3, 7 y 8; sin embargo, las autoridades del Metro CDMX aseguran que la circulación es constante y la afluencia es baja durante esta mañana.

Por otro lado, en el Metrobús CDMX hay servicio especial en la línea 7 debido a movilizaciones sociales, ya que permanece sin servicio la estación Amajac; mientras que la ruta Alameda sólo llega a la estación París.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy jueves 23 de julio

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