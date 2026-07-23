EN VIVO: Retrasos de 15 minutos en el Metro CDMX; Metrobús con estaciones cerradas hoy 23 de julio

¡No pierdas el bono de puntualidad! Usuarios en las redes sociales reportan retrasos de entre 10 y 15 minutos en el diferentes líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 23 de julio.

Específicamente, los reportes señalan a las líneas 3, 7 y 8; sin embargo, las autoridades del Metro CDMX aseguran que la circulación es constante y la afluencia es baja durante esta mañana.

Por otro lado, en el Metrobús CDMX hay servicio especial en la línea 7 debido a movilizaciones sociales, ya que permanece sin servicio la estación Amajac; mientras que la ruta Alameda sólo llega a la estación París.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy jueves 23 de julio

Para que no llegues tarde, sigue el minuto a minuto de los principales transportes públicos.

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