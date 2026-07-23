EN VIVO: Evita el tráfico, habrá cortes viales por 6 bloqueos en CDMX hoy

Aunque con las vacaciones, el tráfico disminuye en la CDMX cuando hay manifestaciones el tránsito se complica debido a que hay cortes viales y hoy habrá bloqueos en las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

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¿A qué hora habrá bloqueos en CDMX hoy?

Según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los bloqueos serán en las siguientes horas y calles:

10:00 horas en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en Patricio Sanz No. 751, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Eje 1 Norte Mosqueta, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Sur 79 No. 358, colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Además se llevarán a cabo 3 rodadas y diversos eventos de esparcimiento en el Auditorio Nacional, WTC, Monumento a la Madre, Centro Banamex y en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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