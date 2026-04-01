Sedes y registro para los talleres de PILARES en Iztapalapa

En la CDMX hay varias sedes de PILARES y en Iztapalapa hay 20 ya que es una de las alcaldías con más habitantes, hay actividades y talleres para jóvenes y adultos, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuáles son los PILARES de Iztapalapa?

Las sedes de PILARES en esta alcaldía son:



Acahualtepec

Adela Salazar

Álvaro Obregón

Apatlaco

Arcoíris

Bambú

Calmécac

Carlota Botey

Casa del pueblo

Central de Abastos

Cerro azul

Cerro de la estrella

Constitución de 1917

Cooperemos pueblo

Eduardo Galeano

Ejército constitucionalista

Ejército de oriente

El Molino

El Molino Tezonco

Para conocer la ubicación exacta de cada uno y así saber cuál es el que te queda más cerca puedes consultar el siguiente enlace.

¿Qué talleres hay?

Hay una gran variedad de talleres en diferentes horarios y días de la semana, como por ejemplo:

Ajedrez

Box

Lengua de señas mexicana

Muralismo

Escuela de código

Cartonería

Canto

Música

Robótica aplicada

Cine, video, producción y realización audiovisual

Taekwondo

Computación

Huertos urbanos y cosecha de agua de lluvia

Vitrales

Dibujo

Confección textil

Acrobacia

Animación

Asesoría académica

Atletismo

¿Cómo registrarse en PILARES?

Para poder inscribirte a los talleres es necesario ingresar al portal y llenar el formulario con tus datos personales, correo electrónico y CURP. Después elige tu centro PILARES y descarga tu credencial digital que cuenta con un código QR que te permitirá tomar las clases presenciales.

Es importante que tomes en cuenta que los menores de edad necesitan el apoyo de un padre o tutor para el proceso. Todos los talleres incluyendo artes, deportes y ciberesceulas son gratuitos.

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