Sedes y registro para los talleres de PILARES en Iztapalapa
Si vives en Iztapalapa y quieres realizar actividades gratuitas o practicar algún deporte, te decimos cómo hacerlo.
En la CDMX hay varias sedes de PILARES y en Iztapalapa hay 20 ya que es una de las alcaldías con más habitantes, hay actividades y talleres para jóvenes y adultos, aquí te compartimos todos los detalles.
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¿Cuáles son los PILARES de Iztapalapa?
Las sedes de PILARES en esta alcaldía son:
- Acahualtepec
- Adela Salazar
- Álvaro Obregón
- Apatlaco
- Arcoíris
- Bambú
- Calmécac
- Carlota Botey
- Casa del pueblo
- Central de Abastos
- Cerro azul
- Cerro de la estrella
- Constitución de 1917
- Cooperemos pueblo
- Eduardo Galeano
- Ejército constitucionalista
- Ejército de oriente
- El Molino
- El Molino Tezonco
Para conocer la ubicación exacta de cada uno y así saber cuál es el que te queda más cerca puedes consultar el siguiente enlace.
¿Qué talleres hay?
Hay una gran variedad de talleres en diferentes horarios y días de la semana, como por ejemplo:
- Ajedrez
- Box
- Lengua de señas mexicana
- Muralismo
- Escuela de código
- Cartonería
- Canto
- Música
- Robótica aplicada
- Cine, video, producción y realización audiovisual
- Taekwondo
- Computación
- Huertos urbanos y cosecha de agua de lluvia
- Vitrales
- Dibujo
- Confección textil
- Acrobacia
- Animación
- Asesoría académica
- Atletismo
¿Cómo registrarse en PILARES?
Para poder inscribirte a los talleres es necesario ingresar al portal y llenar el formulario con tus datos personales, correo electrónico y CURP. Después elige tu centro PILARES y descarga tu credencial digital que cuenta con un código QR que te permitirá tomar las clases presenciales.
Es importante que tomes en cuenta que los menores de edad necesitan el apoyo de un padre o tutor para el proceso. Todos los talleres incluyendo artes, deportes y ciberesceulas son gratuitos.
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