Martes de multas para quienes no respeten el Hoy No Circula este 7 de julio en CDMX y Edomex

Antes de salir de casa consulta cómo aplica el Hoy No Circula este martes 7 de julio en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX), pues de lo contrario te verás sorprendido con una fea multa que solo lastimará a tu cartera.

Además contempla los bloqueos por parte de manifestantes y accidentes vehiculares que paralizan el tránsito en calles y avenidas importantes con el objetivo de que llegues temprano a tu trabajo.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este martes 7 de julio?

Este martes el Hoy No Circula aplica para los autos que tienen engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Los vehículos que quedan exentos son los que cuentan con hologramas 00 y 0.

El no respetar la medida te puede salir caro, pues la multa impuesta por los oficales de tránsito va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir que puede alcanzar los 3 mil 500 pesos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 30 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/47aC1MTYp3 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 30, 2026

Multa o corralón

El no respertar el Hoy No Circula no acaba con la multa pues si el conductor no coopera el auto puede ser llevado al corralón. De esta manera tendrá que cubrir los costos del arrastre con grúa y el resguardo de la unidad.

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