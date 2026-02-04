Suben las multas en Edomex por no respetar el Hoy No Circula: esto es lo que ya cuesta desde febrero 2026

Con el arranque de 2026, el estado de México actualiza sanciones viales y pone atención en las multas en Edomex para automovilistas. La medida castiga no respetar el Hoy No Circula y aclara esto cuesta desde febrero 2026 para quienes incumplan bajo reglas viales vigentes.

¿Cuánto cuesta la multa en Edomex por no respetar el Hoy No Circula?

Desde el febrero, el Estado de México aplica sanciones económicas por circular en día restringido. La multa base considera 20 UMAs, con valor actualizado, lo que define un pago mínimo para conductores que incumplen el programa ambiental vigente.

Con la actualización anual de la UMA a 117.31 pesos, el monto económico por esta multa será de 2.346 pesos. Esta referencia permite calcular sanciones de tránsito en Edomex y explica por qué no respetar el Hoy No Circula ahora resulta más costoso legal.

El monto mínimo aplica para quienes circulan por primera vez en un día prohibido según su terminación de placa o calcomanía. La cantidad máxima se reserva para reincidentes o casos agravados, lo que convierte esta infracción en una de las más costosas del reglamento de tránsito mexiquense vigente.

Las multas por exceso de velocidad en CDMX aumentaron. |Envato

Otras multas que aumentarán desde febrero

Además del programa ambiental, el Estado de México actualiza sanciones relacionadas con verificación vehicular y emisiones contaminantes. Estos ajustes entran en vigor en febrero y elevan costos para propietarios que incumplen plazos oficiales o límites técnicos establecidos por normativa estatal.

Verificación extemporánea: 30 UMAs, equivalente a 3,519 pesos

30 UMAs, equivalente a 3,519 pesos Rebasar límites máximos de emisiones: 24 UMAs, 2,815 pesos, con retiro de placa

Con estas modificaciones, planear trámites y revisar condiciones del vehículo reduce riesgos financieros. Desde febrero, las nuevas tarifas confirman que cumplir normas ambientales y administrativas resulta más económico que enfrentar sanciones, retiro de placas y gastos adicionales imprevistos para conductores.