Luego de 40 años, el Sistema Cutzamala tendrá modernización millonaria para asegurar agua en el Valle de México

El Sistema Cutzamala anunció un trabajo de modernización en las presas, en donde realizarán una inversión de 680 millones de pesos, con el objetivo de asegurar el abasto de agua a más de 5 millones de personas en la CDMX y el Edomex.

La directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavm), informó que estos trabajos serán necesarios para asegurar la "vida útil" del sistema durante los próximos 20 años, considerando que los equipos de bombeo actuales presentan un desgaste considerable.

Así será la remodelación del Sistema Cutzamala

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que, luego de 40 años de uso, el Cutzamala presenta condiciones adversas en diferentes puntos, por lo que la inversión millonaria será destinada para remodelar o reemplazar piezas clave.

Se destinarán 259 millones de pesos para fabricar 10 válvulas gigantes. Piezas que son el "corazón" que permiten el flujo del agua . También invertirán 188 millones de pesos en la renovación de siete rotores y cuatro equipos de bombeo de alta capacidad (aproximadamente, de 1700 litros por segundo).

De igual manera, actualizarán el Centro de Control Supervisorio, actividad a la que le han destinado 157 millones de pesos, con el objetivo de implementar un sistema automatizado SCADA, una actualización necesaria considerando que seguían operando con tecnología del año 2000.

El objetivo de la remodelación del Sistema Cutzamala

Se prevé que la modernización concluya a finales del 2026. Es un mantenimiento preventivo que, cuando llegue el momento, anunciarán los cortes al servicio correspondientes para realizar los trabajos, los cuales pueden tomar entre 24 y 48 horas.

Por el momento, luego de la recaudación histórica del 2025, el Sistema Cutzamala tiene capacidad para surtir al Valle de México durante dos años, por lo que no hay nada de qué preocuparse ante futuros cortes en el servicio, ya que serían exclusivos para remoderlar las instalaciones.

