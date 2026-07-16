Metro y Metrobús CDMX hoy 16 de julio: Retrasos en las Línea 8 y 5

El Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) son dos de los transportes públicos más utilizados día a día y este jueves 16 de julio presentan retrasos desde las primeras horas.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, la principal afectación se encuentra en la Línea 8 donde usuarios reportan tiempos de espera superiores a los 15 minutos; autoridades mencionaron que se debe a la revisión de un tren. Otras líneas con afectaciones son la 1 y la 7.

Mientras que el Metrobús CDMX reportan retrasos en la Línea 5 de más de 10 minutos, especialmente en dirección Río de los Remedios.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 16 de julio

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