La mañana de este viernes 15 de mayo, vecinos de la colonia San Francisco Tlalnepantla de la alcaldía Xochimilco, reportaron una megafuga de agua potable en Capulines y José López Portillo de la Ciudad de México (CDMX).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

De acuerdo con nuestro reportero Armando Martínez, quien se trasladó rápidamente al lugar para traerte de mano la información, el tubo afectado fue uno que mide 61 pulgadas de diámetro.

El pozo de San Francisco Tlanepantla desperdició miles y miles de litros de agua que afectan directamente a la reserva del Sistema Cutzamala, la red de almacenamiento, conducción y potabilización más grande del país que suministra aproximadamente el 25% del consumo en el Valle de México.

Su infraestructura se extiende por Michoacán y el Estado de México (Edomex), abasteciendo diariamente a miles de personas.

El reportero de adn Noticias también aclaró que el desperdicio de agua inundó toda esta zona de la CDMX, en especial las colinas, zonas cerriles y otros pueblos originarios, principalmente del lado de Milpa Alta y Tlalpan.

¿Qué dicen las autoridades de la megafuga en Xochimilco?

A través de sus redes sociales, la alcaldía Xochimilco aclaró que se le brindó la atención inmediata al incidente en San Francisco Tlalnepantla, luego del reporte registrado por vecinos de la zona.

#Ahora |🚨 Atención inmediata en San Francisco Tlalnepantla.



La Alcaldía Xochimilco informa que, tras el reporte registrado en Capulines y José López Portillo, colonia San Francisco Tlalnepantla, personal de emergencia ya se encuentra en el lugar atendiendo la situación. pic.twitter.com/NAodC16XF1 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) May 15, 2026

Detallaron que personal de emergencia ya laboraba en el lugar para mitigar el desperdicio de agua y atender la situación.

Sin embargo, no se ha revelado la causa o motivo que generó el rompimiento del tubo y tampoco un plan de trabajo para reparar el daño de la enorme cañería que abastece al sur de la CDMX.