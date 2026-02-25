La ola de calor afectará el Sistema Cutzamala este 2026

La temporada de calor de este 2026 promete ser más severa para el Sistema Cutzamala. La ausencia de lluvias durante varios meses y las épocas de sequía podrían impactar de manera negativa a la principal fuente de abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México, según los datos del Organismo de Cuencas de Aguas (OCAVM).

En los últimos 114 días el sistema Cutzamala ha perdido más de 102 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a una disminución promedio diaria de casi 903 mil metros cúbicos, lo que anticipa un desgaste acelerado de los niveles de almacenamiento si no se presentan precipitaciones significativas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La ola de calor afectará al Sistema Cutzamala

A pesar de esta reducción, al 22 de febrero de 2026 el Cutzamala todavía contaba con un 84.24 % de su capacidad total de almacenamiento, equivalente a 659.18 millones de metros cúbicos, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, cuando estaba alrededor de 60 % tras la temporada de estiaje.

Sin embargo, la ausencia de lluvia desde finales de enero y la expectativa de temperaturas de hasta 34 °C en el Valle de México, combinadas con una temporada de calor más amplia, podrían incrementar la demanda de agua y acelerar la disminución de reservas.

El periodo más crítico de la temporada seca se mantiene entre marzo y mayo, meses en que históricamente se han registrado las mayores temperaturas y menos precipitaciones; de acuerdo con Conagua, el calor intenso y la falta de lluvia reducen la disponibilidad de agua de manera más acelerada que en años previos.

En respuesta, las autoridades han llamado a la población a hacer un uso racional del agua, con medidas como reparar fugas, reducir el tiempo de duchas y mantener cisternas y tinacos en buenas condiciones para enfrentar los desafíos del estiaje 2026.

Día Cero llegará al Sistema Cutzamala, según expertos

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.