Hora exacta en la que inicia la megamarcha de la CNTE que paralizará calles de CDMX

Integrantes de las secciones 9, 10, 1 y 60 de la CDMX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo una movilización por lo que se tiene previsto que haya cortes a la circulación en algunas zonas, así que te recomendamos tomar previsiones.

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¿A qué hora es la megamarcha de la CNTE?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la manifestación de la CNTE comenzará a las 09:00 horas en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública ubicada en Isabel La Católica No. 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Se espera un aforo de 300 personas aproximadamente.

Los manifestantes tienen planeado dirigirse hacia la Coordinación General de Recursos Humanos lo que complicaría el tránsito local y algunas rutas del transporte público.

Alternativas viales por marcha de la CNTE

Se tiene previsto que las movilizaciones se realicen en el primer cuadro de la capital por lo que la SSC recomienda a los conductores utilizar como alternativas viales:

Paseo de la Reforma

Avenida Chapultepec

Eje 1 Oriente

Eje 2 Oriente

Viaducto Miguel Alemán

¿Por qué protestan los maestros?

Los integrantes de la CNTE realizan protestas por la falta de acuerdos establecidos en la a minuta de la mesa tripartita firmada con la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. El objetivo es que las autoridades brinden una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio que incluye:

Basificación definitiva

Homologación de prestaciones a 90 días de aguinaldo

Bonos a jubilados

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Cancelación de reformas educativas de la Unidad del Sistema

para las Carreras de las Maestras y los Maestros

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