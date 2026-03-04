Los nuevos lineamientos del Programa de Agua y Saneamiento publicados en el DOF

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para operar el Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento, una estrategia federal que busca fortalecer los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el país.

El objetivo principal es mejorar las capacidades institucionales, técnicas y financieras de los organismos encargados de administrar el agua, para garantizar servicios más eficientes y continuos a la población. Una medida surge en medio de diagnósticos que señalan problemas estructurales en la prestación del servicio, como infraestructura obsoleta, financiamiento insuficiente y tarifas inadecuadas.

Los puntos clave de los lineamientos del Programa de Agua y Saneamiento

Los lineamientos establecen cómo se distribuirán los recursos del programa y qué acciones podrán financiar los organismos operadores del país para mejorar el servicio de agua.

Uno de los aspectos principales es que el programa se integra al esquema de devolución de derechos de agua, lo que significa que los recursos que los organismos pagan por el uso o descarga del agua pueden regresar para invertirse en infraestructura y mejoras del sistema. El programa contempla dos vertientes principales de apoyo



Permitir devolver los pagos por extracción o uso de aguas nacionales para financiar proyectos de modernización de redes de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

La devolución de derechos por descargas de aguas residuales, con el fin de mejorar la operación y eficiencia de los sistemas de saneamiento

Entre las acciones que podrán financiarse destacan la rehabilitación de infraestructura hidráulica, mejoras en la eficiencia de los sistemas de distribución y proyectos para fortalecer la operación de plantas de tratamiento.

Metas del programa para mejorar el acceso al agua en México

Las autoridades estiman atender a más de 3.2 millones de habitantes con mejoras en agua potable, además de realizar cerca de 4 mil acciones para optimizar la eficiencia de los sistemas de distribución. También se prevé beneficiar a 3 millones de personas en infraestructura de alcantarillado y ejecutar 250 acciones de mejora en plantas de tratamiento de aguas residuales.

El diagnóstico que sustenta estos lineamientos señala que, de los casi 37 millones de viviendas en México, millones aún no cuentan con suministro continuo de agua, lo que evidencia la necesidad de modernizar los sistemas hidráulicos del país.

