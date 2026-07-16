Hoy No Circula jueves 16 de julio: Vehículos que no circulan en CDMX y Edomex

¿Circulas este jueves? El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) durante hoy 16 de julio, por lo que estos son los automóviles que deben quedarse en casa:

Engomado verde

Placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 16 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/PUPaQH3YB3 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 16, 2026

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Estas medidas aplican de 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) en las 16 alcaldías capitalinas, así como la mayoría de los municipios mexiquenses.

Quienes no cumplan con lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) podrán ser acreedores a multas de más de tres mil pesos.

¿Cuáles son los automóviles que están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy 16 de julio?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los vehículos exentos del programa Hoy No Circula son:

Carros con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay riesgos de activación de contingencia ambiental en el Valle de México hoy?

Una de las principales dudas a diario para los habitante del Valle de México es saber si se puede activar el Doble Hoy No Circula por Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo, es poco probable que ocurra este jueves.

De acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, el índice de aire y salud es buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo; no obstante, es importante mencionar que esto puede cambiar con el paso de las horas porque todo depende del clima.

Mismo que marca para este día una mañana fría y con ambiente fresco, aunque la máxima estará entre 25 y 27º. Al igual que el resto de la semana, durante la tarde se esperan lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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