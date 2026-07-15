CNTE alista megamarcha que colapsará calles de CDMX

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán movilizaciones sociales en la CDMX debido a que no se han cumplido los acuerdos establecidos con el Gobierno Federal por lo que se prevén cierres viales y caos.

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CNTE realizará megamarcha en CDMX

Mediante redes sociales se compartió la convocatoria de la CNTE donde se indica que la movilización se llevará a cabo a las 09:00 horas frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH) ubicadas en Isabel la Católica N. 165.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál será la ruta de la marcha pero se tiene previsto que haya cierres en el centro de la capital.

Se recomienda a la población tomar previsiones y salir con tiempo de casa ya que el tráfico se intensificará con el paso de la marcha.

CNTE

¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

Se realizarán acciones de protesta para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se prevé la participación de las secciones 9,10, 11 y 60 de la CNTE.

De acuerdo con la información, la protesta se llevará a cabo porque no se ha cumplido con los acuerdos alcanzados con las autoridades.

Los maestros exigen:

Pago de estímulos económicos para docentes con estudios de posgrado

Revisión de 4 mil 294 plazas para su posible basificación

Homologación de prestaciones laborales con otros estados

Gestión de 240 becas para estudiantes

Derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y modificar el sistema de pensiones

Rechazo al modelo de promoción docente y demanda de mejores condiciones laborales



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