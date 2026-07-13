¿Es ilegal tapar baches en CDMX? La multa y el arresto que podrían imponerte por hacerlo en 2026

Los baches en la CDMX son mucho más comunes de lo que los capitalinos desearíamos, pues no solo ponen en riesgo la integridad de nuestro automóvil, sino que también pueden provocar accidentes que ponen en riesgo nuestra vida.

Es normal que consideres que arreglar este tipo de imperfectos sea un servicio a la comunidad, pero ¡alto!, ni se te ocurra intentar reparar un bache en la CDMX, porque es un delito por el que no solo te pueden imponer una costosa multa sino que incluso puedes terminar en prisión. Pero, ¿por qué es un delito tapar un bache? Te contamos los detalles.

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¿Por qué es ilegal tapar un bache?

En la CDMX existen calles llenas de baches; por ejemplo, algunas zonas de Periférico Calle 7, en los límites de la alcaldía Venustiano Carranza y el municipio de Nezahualcóyotl. Estos desperfectos incluso se pueden convertir en peligrosas trampas para los automovilistas que pueden ocasionar fuertes golpes y fallas costosas a los vehículos. No obstante, aunque sientas el impulso de repararlos, no lo hagas. De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, en su fracción VI señala que es una infracción “cambiar de cualquier forma, el uso o destino del espacio público, sin la autorización correspondiente”.

Esto significa que si un policía te sorprende haciendo modificaciones a una vialidad, sin permiso, lo que incluye tapar un bache, te puede imponer una multa costosa o incluso días de prisión.

¿Tapar un bache por tu cuenta? En la CDMX podría costarte caro.



Intervenir la vía pública sin autorización puede derivar en multas de hasta 4 mil 500 pesos o arrestos de 13 a 36 horas, mientras los baches siguen afectando a miles de automovilistas.@AnnaLuOG1 nos cuenta en… pic.twitter.com/peIMPpyEn1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

¿De cuánto es la multa por tapar un bache en 2026?

La Ley de Cultura Cívica establece que la sanción por tapar un bache por tu propia mano es un delito que recibe una multa de 11 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, de $1244.54 a $4525.6 pesos.

Pero, eso no es todo, si las autoridades lo consideran esta falta cívica también podría ameritar arresto de entre 13 a 36 horas o trabajos comunitarios.

¿Qué pasa si caigo fuerte en un bache?

Si llegas a caer en un bache que le ocasiona un golpe fuerte a tu automóvil, sí puedes solicitar una indemnización al gobierno de la CDMX. Sigue los siguientes pasos:

Llama a LOCATEL al número 55 5658 1111 ; proporciona tus datos personales y la ubicación del bache.

; proporciona tus datos personales y la En caso de que tu seguro cubra este tipo de daños, el estado podrá pagar un deducible. Para ello deberás presentar el voucher por el monto total de las reparaciones.

Si no cuentas con ello, Locatel enviará un ajustador para evaluar los daños.

para evaluar los daños. Posteriormente realizará un peritaje y te guiará durante el proceso de reclamo.

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