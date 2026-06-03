Al menos dos policías resultaron lesionados esta tarde, durante la jornada de protestas convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en avenida Universidad, al sur de la CDMX.

Los policías que resultaron lesionados fueron atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

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¿Qué pasó entre la CNTE y la SEP?

Los integrantes de la CNTE realizaron un mitin desde las primeras horas de este miércoles 3 de junio, de forma pacífica, pero todo cambió cuando se informó que los representantes de la organización no lograron acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Fue entonces cuando un grupo de encapuchados, aproximadamente unas 40 personas, llegaron con mazos para intentar derribar una de las puertas de las oficinas de la SEP. Posteriormente tomaron postes metálicos que se encontraban cerca, lograron romper algunas rejas y pudieron ingresar a las instalaciones.

Integrantes de la CNTE causan destrozos en instalaciones de la SEP

Después que lograron entrar a las oficinas de la SEP, los integrantes de la CNTE comenzaron a causar destrozos en la recepción del inmueble y rompiendo todos los vidrios del edificio.

Los manifestantes sacaron un gabinete de emergencias y le prendieron fuego. Después de los actos vandálicos, los integrantes de la CNTE se retiraron con dirección al plantón que tienen instalado en la zona centro de la CDMX.

Poco después, se reportó que dos elementos de la policía capitalina habían resultado lesionados en medio de los destrozos, por lo que al lugar llegaron elementos del ERUM.

A las instalaciones de la SEP llegaron funcionarios de la misma dependencia para realizar el recuento de daños.

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