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Conflicto entre la CNTE y el gobierno federal

En esta edición de Primer Círculo, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, analiza el reciente conflicto entre la CNTE y el gobierno federal, así como sus implicaciones para el sistema educativo mexicano.

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Por: Redacción adn Noticias

Nuño sostiene que los acuerdos alcanzados fortalecen el poder político y clientelar de la Coordinadora al otorgarle mayores recursos y capacidad de control sobre plazas y beneficios para los docentes. Nuño defiende la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, argumentando que buscaba profesionalizar la carrera magisterial mediante concursos y evaluaciones basadas en el mérito, reduciendo la influencia de los liderazgos sindicales.

Durante la conversación, también critica los cambios realizados por la administración de AMLO, a los que atribuye la devolución de facultades a los sindicatos y el debilitamiento de los mecanismos de evaluación docente. Asimismo, advierte sobre el deterioro de la calidad educativa, la caída en la matrícula escolar y la desaparición de programas como las escuelas de tiempo completo. Finalmente, señala que una educación de baja calidad limita la movilidad social, la competitividad económica y las oportunidades de desarrollo del país

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