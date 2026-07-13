¿Chopper o doble propósito? Este comparador de motos ayuda a elegir la mejor alternativa

La motocicleta se ha convertido en una herramienta fundamental para la Ciudad de México, miles de alimentos se entregan al día en estos vehículos , además de que cada vez más personas optan por la movilidad en dos ruedas.
Sin embargo, las motocicletas se dividen en varias categorías según su diseño, propósito y el terreno para el que fueron creadas, por lo que elegir a veces se vuelve complicado.
¿Cuáles son las categorías de la motocicletas?
Existen modelos de moto para la ciudad, motos de aventura, para carretera y opciones clásicas.
Algunas de las categorías son:
- Motonetas: Cuentan con transmisión automática, plataformas planas para apoyar los pies y espacio de almacenamiento debajo del asiento.
- Motos de Trabajo / Urbanas: Tienen motores de baja cilindrada, generalmente entre 125cc y 250cc.
- Doble Propósito: Tienen suspensiones altas y llantas aptas tanto para asfalto como para terracería.
- Turismo: Motos de gran tamaño y motor potente, equipadas con maleteros, asientos amplios y parabrisas grandes. Están diseñadas puramente para viajar por carretera
- Chopper y Crucero: Diseñadas para disfrutar del paisaje y recorridos tranquilos.
¿Cómo funciona el comparador de motos?
El comparador de motos se puede encontrar en la página de Italika y puedes acceder a través de este link.
La página permite poner los modelos de todos los precios y categorías y conocer características como capacidad de carga, tipos de frenos, tipo de motor, cilindrada, caballos de fuerza y velocidad máxima.
En este espacio también se puede conocer el precio de la moto e incluso si cuenta con alguna oferta.
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