¿Chopper o doble propósito? Este comparador de motos ayuda a elegir la mejor alternativa

La motocicleta se ha convertido en una herramienta fundamental para la Ciudad de México, miles de alimentos se entregan al día en estos vehículos , además de que cada vez más personas optan por la movilidad en dos ruedas.

Sin embargo, las motocicletas se dividen en varias categorías según su diseño, propósito y el terreno para el que fueron creadas, por lo que elegir a veces se vuelve complicado.

¿Cuáles son las categorías de la motocicletas?

Existen modelos de moto para la ciudad, motos de aventura, para carretera y opciones clásicas.

Algunas de las categorías son:

Motonetas : Cuentan con transmisión automática, plataformas planas para apoyar los pies y espacio de almacenamiento debajo del asiento.

: Cuentan con transmisión automática, plataformas planas para apoyar los pies y espacio de almacenamiento debajo del asiento. Motos de Trabajo / Urbanas : Tienen motores de baja cilindrada, generalmente entre 125cc y 250cc.

: Tienen motores de baja cilindrada, generalmente entre 125cc y 250cc. Doble Propósito: Tienen suspensiones altas y llantas aptas tanto para asfalto como para terracería.

Tienen suspensiones altas y llantas aptas tanto para asfalto como para terracería. Turismo: Motos de gran tamaño y motor potente, equipadas con maleteros, asientos amplios y parabrisas grandes. Están diseñadas puramente para viajar por carretera

Motos de gran tamaño y motor potente, equipadas con maleteros, asientos amplios y parabrisas grandes. Están diseñadas puramente para viajar por carretera Chopper y Crucero: Diseñadas para disfrutar del paisaje y recorridos tranquilos.

¿Cómo funciona el comparador de motos?

El comparador de motos se puede encontrar en la página de Italika y puedes acceder a través de este link.

La página permite poner los modelos de todos los precios y categorías y conocer características como capacidad de carga, tipos de frenos, tipo de motor, cilindrada, caballos de fuerza y velocidad máxima.

🏍️💼 ¿Sabías que la motocicleta es mucho más que un medio de transporte en México? Para millones de personas, también es una herramienta clave de trabajo y una puerta directa a nuevas oportunidades de ingreso



Aquí te contamos más sobre ella 🧵 pic.twitter.com/YZplf0y9G3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 1, 2026

En este espacio también se puede conocer el precio de la moto e incluso si cuenta con alguna oferta.

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