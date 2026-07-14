Hoy No Circula martes 14 de julio: Autos que no circulan en CDMX y Edomex

El Valle de México sigue siendo afectado por las fuertes lluvias durante este verano y ha mejorado la calidad de aire; sin embargo, en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) continúa el programa Hoy No Circula durante hoy martes 14 de julio.

Esta iniciativa vehicular tiene como objetivo reducir los niveles contaminantes en las principales urbes, es por eso que, de acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no pueden circular este día son:

Engomado rosa

Placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Este martes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/QHrRZrhJAW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 14, 2026

Recuerda que las medidas aplican de las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo del centro del país) y aplican para las 16 alcaldías de la CDMX, así como la mayor parte de los municipios mexiquenses.

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¿Qué automóviles están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy 14 de julio?

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), aquellos que no cumplan con las medidas del Hoy No Circula serán acreedores de una multa de hasta tres mil pesos; sin embargo, existen vehículos que están exentos y son:

Carros con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay riesgos de activación de contingencia ambiental en el Valle de México hoy?

Durante este martes, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que el índice de aire y salud es bueno, por lo que el nivel de riesgo a la salud es bajo en el Valle de México. Esto quiere decir que es poco probable que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

No obstante, lo anterior puede cambiar con el pasar de las horas, aunque hay que tomar en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un ambiente freso y nublado durante la mañana, templado a lo largo del día, pero con probabilidad de fuertes lluvias en la tarde tanto para la CDMX como para el Edomex.

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