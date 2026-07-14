Este martes se tienen previstos bloqueos y movilizaciones sociales en diferentes zonas de la CDMX lo que provocará cierres viales en avenidas importantes, así que te recomendamos tomar previsiones.

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Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá una marcha de la agrupación no binaria y protestarán desde el Hemiciclo a Juárez hasta la Dirección General del Registro Civil en Av. Arcos de Belén No. 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Aquí toda la información de cierres viales que se llevan a cabo en las diferentes alcaldías de CDMX.

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