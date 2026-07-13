EN VIVO: Calles cerradas en CDMX por megamarcha de estudiantes; todos los bloqueos hoy lunes 13 de julio

Calles y avenidas importantes de la Ciudad de México (CDMX) están cerradas hoy lunes 13 de julio hasta nuevo aviso por las manifestaciones previstas, entre ellas la megamarcha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los bloqueos afectan principalmente la alcaldía Cuauhtémoc, sobre todo la avenida Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes y la Calzada Ignacio Zaragoza. En adn Noticias te decimos las alternativas viales y por dónde están pasando los manifestantes.

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¿Por dónde pasará la megamarcha de estudiantes hoy?

Estudiantes del IPN realizarán una megamarcha que afectará calles de las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Un grupo saldrá a las 12:00 de la explanada de Palacio de Bellas Artes en avenida Juárez rumbo a la Secretaría General del IPN, ubicada en avenida Luis Enrique Erro, colonia Zacatenco, GAM.

Otra megamarcha saldrá a las 17:00 horas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Miguel Othón de Mendizábal”, en dirección también a la avenida Luis Enrique Erro.