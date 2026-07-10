EN VIVO: Tráfico pesado por bloqueos en CDMX hoy

Hoy viernes se tienen previstas varias movilizaciones sociales durante el día, así que si eres automovilista y planeas salir te recomendamos tomar previsiones debido a que habrá varias calles cerradas en diferentes alcaldías de CDMX por bloqueos.

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¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy?

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habrá cierres viales en las siguientes calles y horarios:

08:45 horas en Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en Explanada de la Alcaldía Milpa Alta ubicada en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

09:30 horas en Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia “Xochicalco” en Xochicalco No. 1000, colonia Sta. Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

19:00 horas en Unidad Habitacional Villas del Pedregal en Periférico Sur No. 3915, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.

Durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez y en Palacio de Bellas Artes ubicado en Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

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