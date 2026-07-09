Megafuga de agua provoca afectaciones viales en Ermita Iztapalapa; miles de litros se desperdician

Una fuga de agua potable en una tubería de 12 pulgadas provocó el desperdicio de miles de litros de agua y afectaciones a la circulación sobre la avenida Ermita, a la altura de la calle Amado Aguirre, en la colonia Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa.

Al lugar acudieron trabajadores de la brigada de detección y reparación de fugas, quienes utilizaron maquinaria pesada para retirar el pavimento y la tierra con el fin de localizar el punto dañado de la tubería.

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🌧️⚠️Mientras se intensifica la lluvia, una importante fuga de agua en Ermita Iztapalapa provoca caos vial en la zona.

Trabajadores de la brigada de detección y reparación de fugas de agua llegaron para controlar la situación, por lo que la circulación fue reducida a dos carriles… pic.twitter.com/s6zWuXP5SL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 9, 2026

Tras varios minutos de trabajo, el personal encontró la válvula correspondiente y logró cerrarla para detener el flujo de agua. Sin embargo, antes de controlar la fuga, miles de litros de agua potable se derramaron sobre la vialidad.

Debido a la acumulación de agua y a las labores de reparación, la circulación en avenida Ermita se redujo a dos carriles para los automovilistas que avanzaban desde Periférico con dirección a la avenida Javier Rojo Gómez, lo que ocasionó complicaciones viales en la zona.

#CDMX fuga de agua en en Ermita Iztapalapa 2158 dirección Rojo Gomez pic.twitter.com/TIUotNCxBd — InfoGuzmán (@infoguzman) July 9, 2026

¿Cómo reportar fugas de agua en CDMX?

Para reportar una fuga de agua en la CDMX, llama a la *Línea H2O marcando el 426 (disponible las 24 horas). Alternativamente, puedes comunicarte a *LOCATEL al 0311 o al 55 5658 1111.

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