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Megafuga de agua provoca afectaciones viales en Ermita Iztapalapa; miles de litros se desperdician

Debido a la acumulación de agua y a las labores de reparación, la circulación en avenida Ermita se redujo a dos carriles para los automovilistas.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Una fuga de agua potable en una tubería de 12 pulgadas provocó el desperdicio de miles de litros de agua y afectaciones a la circulación sobre la avenida Ermita, a la altura de la calle Amado Aguirre, en la colonia Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa.

Al lugar acudieron trabajadores de la brigada de detección y reparación de fugas, quienes utilizaron maquinaria pesada para retirar el pavimento y la tierra con el fin de localizar el punto dañado de la tubería.

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Tras varios minutos de trabajo, el personal encontró la válvula correspondiente y logró cerrarla para detener el flujo de agua. Sin embargo, antes de controlar la fuga, miles de litros de agua potable se derramaron sobre la vialidad.

Debido a la acumulación de agua y a las labores de reparación, la circulación en avenida Ermita se redujo a dos carriles para los automovilistas que avanzaban desde Periférico con dirección a la avenida Javier Rojo Gómez, lo que ocasionó complicaciones viales en la zona.

¿Cómo reportar fugas de agua en CDMX?

Para reportar una fuga de agua en la CDMX, llama a la *Línea H2O marcando el 426 (disponible las 24 horas). Alternativamente, puedes comunicarte a *LOCATEL al 0311 o al 55 5658 1111.

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