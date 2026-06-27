¡Así luce la nueva Línea 2 del Metro! Instalan más de 22 mil plantas en muros verdes

Los usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX se van encontrar con una imagen completamente renovada durante sus recorridos. Como parte de la rehabilitación integral de esta importante ruta, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México instaló muros verdes en ocho estaciones, una iniciativa que busca mejorar la calidad del aire, transformar los espacios y ofrecer una experiencia más agradable para millones de pasajeros.

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En total fueron colocadas más de 22 mil plantas distribuidas en jardines verticales que ahora forman parte del paisaje cotidiano de algunos de los andenes con mayor afluencia de usuarios.

Cabe decir que la medida forma parte de una estrategia de infraestructura sustentable que es impulsada durante la modernización de la Línea “azul”, una de las más utilizadas de la red del Metro capitalino.

De acuerdo a los especialistas que impulsan la Iniciativa Verde Subterránea, con respaldo de biólogos, agrónomos, psicólogos y empresarios mexicanos, decididos a generar mejores condiciones ecológicas en la urbe, los muros verdes contribuyen en los siguientes aspectos:



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¿En qué estaciones del Metro instalaron los muros verdes?

Los nuevos jardines verticales fueron colocados en las siguientes estaciones de la Línea 2:

Ermita

Villa de Cortés

Xola

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Zócalo-Tenochtitlan

Revolución.

De acuerdo con el STC Metro, estos espacios fueron seleccionados como parte del proyecto de rehabilitación con el objetivo de mejorar tanto la imagen de las instalaciones como las condiciones ambientales en los andenes.

Muros Verdes en ocho estaciones de la Línea 2, iniciativa a favor del público usuario. pic.twitter.com/2HgYfOFCqQ — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 27, 2026

¿Qué beneficios tendrán los jardines verticales?

Según las autoridades del Metro, los muros verdes ayudan a capturar dióxido de carbono, contribuyen a mejorar la calidad del aire, además de que generan un entorno visualmente más agradable para los usuarios.

Además del impacto ambiental, el proyecto busca ofrecer un beneficio emocional, ya que diversos estudios señalan que la presencia de vegetación en espacios urbanos puede favorecer la sensación de bienestar y disminuir la percepción de estrés en lugares con alta concentración de personas.

Desde la estación Zócalo/Tenochtitlan, el agrónomo urbano Luis Rebollar comparte cómo se realiza el mantenimiento y cuidado de los jardines verticales instalados como parte de la renovación de la Línea 2, además de explicar los beneficios a las personas usuarias con el proyecto… pic.twitter.com/LqEHpVHuO7 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 27, 2026

Con esta intervención, la Línea 2 apuesta por integrar soluciones sustentables a la movilidad urbana, muestra de que el transporte público también puede convertirse en un espacio más verde y amigable con el medio ambiente.

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