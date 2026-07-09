¡Disculpe las molestias! El Cablebús CDMX SUSPENDE servicio en julio y agosto; estas son las fechas y estaciones cerradas

¿Usas el Cablebús de la CDMX para llegar a tu casa? Entonces, sigue leyendo, porque este servicio de transporte público de la capital mexicana acaba de anunciar el cierre de varias de sus estaciones durante los meses de julio y agosto. Te contamos cuáles serán las fechas y las lineas afectadas por esta suspensión del servicio.

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¿Por qué suspenden el servicio del Cablebús CDMX?

Durante los meses de julio y agosto, el Cablebús CDMX informó que cerrará estaciones, debido a que se llevará a cabo la revisión anual del servicio en las 3 líneas. En su comunicado, el Cablebús informó que como parte de las labores preventivas, cada línea suspenderá sus operaciones de forma temporal y escalonada.

A lo largo de este mes y medio, los técnicos realizarán revisiones indispensables para verificar el estado de los electromecánicos, cabinas, torres, cable tractor y demás componentes que permiten la operación segura del transporte.

A partir del 13 de julio realizaremos la revisión anual de nuestras líneas.

· Para la Línea 3 Los Pinos/Constituyentes-Vasco de Quiroga, será del 13 al 26 de julio

· En la Línea 2 Constitución de 1917-Santa Marta, del 27 de julio al 09 de agosto

· Y de la Línea 1 Indios… pic.twitter.com/sESRk7Gz65 — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 9, 2026

¿Cuáles son las líneas del Cablebús que no darán servicio y en qué fechas?

De acuerdo con el comunicado del Cablebús CDMX, las labores de revisión y mantenimiento anuales comenzarán el próximo lunes 13 de julio. Las fechas y las líneas en las que no habrá servicio en el Cablebús CDMX son las siguientes:

Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga): Del 13 al 26 de julio

(Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga): Línea 2 (Constitución de 1917 a Santa Marta): Del 27 de julio al 9 de agosto

(Constitución de 1917 a Santa Marta): Línea 1 (Indios Verdes a Cuautepec): Del 10 al 23 de agosto

Si usas el Cablebús CDMX para llegar a tu casa y trabajo, no te preocupes, porque la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio de apoyo en los trayectos que estén suspendidos. de esta manera, podrás continuar tu viajes sin contratiempos.

¿Cuánto cuesta el pasaje del Cablebús CDMX?

El pasaje del Cablebús de la CDMX cuesta $7 pesos por viaje en cualquiera de sus tres líneas. Al igual que en el Metro CDMX y en el Metrobús, para ingresar debes utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la cual tiene un costo de $20 pesos en caso de que necesites comprarla.

El Cablebús es una más de las opciones de transporte público que ofrece la Ciudad de México y sus tres líneas son utilizadas diariamente por aproximadamente 111,000 usuarios, según cifras oficiales.

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