Medio Maratón CDMX 2026: Lista de calles cerradas y horario especial del Metro y Metrobús

¡En sus marcas, listos, llega el Medio Maratón CDMX 2026! Si no vas a participar y piensan salir este domingo 12 de julio, te recomendamos que sigas leyendo, porque en adn Noticias, te compartimos todo lo que necesitas saber acerca de las calles cerradas y los horarios especiales tanto del Metro como del Metrobús.

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¿Cuáles son las calles cerradas por el Medio Maratón CDMX este 12 de julio?

Como cada año, durante el mes de julio se lleva a cabo una de las competencias más importantes para los runners en la capital mexicana; sin embargo, si tú no vas a participar, es importante que tomes en cuenta que con motivo del evento deportivo, llamado 21K CDMX, algunas vialidades estarán cerradas.

🏃‍♀️❤️‍🔥 ¡Estamos a menos de una semana de volver a conquistar las calles de la Ciudad de México!



La cuenta regresiva ya comenzó. 🔥#MedioMaratónDeLaCiudadDeMéxicoBBVA2026 #CapitalDeLaTransformación #LaCiudadMásDeportiva pic.twitter.com/FuB2NjGRH7 — Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA (@21KCDMX) July 6, 2026

El evento está programado para comenzar a las 6:00 horas y, aunque aún la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX no publica el operativo definitivo ni las alternativas viales, se puede suponer que la ruta del evento se mantendrá como en años anteriores. Las vialidades que normalmente resultan afectadas por el Medio Maratón de la CDMX son las siguientes:

Paseo de la Reforma (Primer tramo): Estará cerrado desde El Caballito e Insurgentes , pasando por el Monumento a la Revolución , el Ángel y la Diana Cazadora hasta llegar a la Torre Mayor.

(Primer tramo): Estará cerrado desde , pasando por el , el y la hasta llegar a la Torre Mayor. Calles internas de la 1ra Sección de Chapultepec : Las avenidas que entran al bosque después de la Torre Mayor.

: Las avenidas que entran al bosque después de la Paseo de la Reforma : Los carriles que arriban hacia el Auditorio Nacional , Campo Marte y hasta llegar a la altura de Palmas.

: Los carriles que arriban hacia el , y hasta llegar a la altura de Palmas. Montes Apalaches : La calle arriba en Loma s que usan para dar la vuelta.

: La calle arriba en s que usan para dar la vuelta. Avenida Joaquín Clausell : Ya bajando en 2 da Sección de Chapultepec.

: Ya bajando en 2 Avenida José María Velasco : El circuito que pasa por los lagos de la 2da Sección.

: El circuito que pasa por los lagos de la 2da Sección. Avenida Toluca : La calle que usan para salir de la segunda sección.

: La calle que usan para salir de la segunda sección. Paseo de la Milla : El tramo con adoquín dentro de la 1ra Sección de Chapultepec.

: El tramo con adoquín dentro de la Paseo de la Reforma (Tramo final): El regreso por los carriles centrales directo a la meta en el Ángel de la Independencia.

Metro CDMX y Metrobús anuncian horarios especiales por el Medio Maratón CDMX

Ya que el Medio Maratón de la CDMX 2026 comenzará desde las primeras horas de la mañana, el Sistema de Transporte Colectivo Metro modificará sus horarios.

Las Líneas 1, 2 y 3 abrirán a las 5:00 a.m.

La recomendación para los runners es descender en la Estación Hidalgo y caminar por la Alameda Central hasta el Hemiciclo a Juárez y ubicar tu bloque.

🏃‍♀️🏃‍♂️ ¡Ya falta muy poco!



Ubica el horario de salida y la ubicación de tu bloque para que llegues con tiempo y disfrutes al máximo el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026. ❤️✨#MedioMaratónDeLaCiudadDeMéxicoBBVA2026 #CapitalDeLaTransformación #LaCiudadMásDeportiva pic.twitter.com/zQVcnFxua2 — Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA (@21KCDMX) July 8, 2026

Hasta el momento, el Metrobús no ha emitido comunicados acerca de cambios en el horario de servicio con motivo del Medio Maratón de la CDMX; sin embargo, en adn Noticias, te mantendremos al tanto.

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