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/Ciudad/Nota

Hay trabajo en el Metrobús, lanzan vacantes como operador; requisitos para aplicar

¿Estás buscando un nuevo trabajo? En el Metrobús lanzaron vacantes para ser operador, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

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Escrito por: Itandehui Cervantes

Si te gusta manejar y estás buscando trabajo, el Metrobús lanzó vacantes para ser operador de unidades, ofrece sueldo competitivo, aquí te compartimos todos los detalles para que no pierdas esta oportunidad.

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Hay vacantes como operador del Metrobús CDMX

La empresa MIVSA esta buscando operadores para formar parte de la línea 3 del Metrobús, estos son los requisitos y las prestaciones que ofrece.

Requisitos

  • Licencia tipo “C” CDMX
  • Experiencia en manejo como trasporte público, taxi, 3.5 toneladas o paquetería
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • RFC actualizada
  • Acta de nacimiento
  • Número de IMSS
  • Comprobante de domicilio

Se ofrece:

  • Sueldo base + PSL
  • Uniformes e incentivos
  • Capacitación pagada en autobuses eléctricos
  • Incentivos mensuales como vales de despensa
  • Seguro de vida y gastos funerarios
  • Fondo de ahorro
  • Dormitorios
  • Crecimiento Servicio foráneo

¿Cómo aplicar a la vacante?

Si estás interesado en aplicar puedes enviar un mensaje de WhatsApp al número 554055 1093 o al 554337 8758. El horario de atención es de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:00 horas. Ahí te brindarán toda la información necesaria respecto a la vacante. La zona de trabajo es en Calzada Vallejo 1795, nueva industrial vallejo, Gustavo A. Madero.

Vacante Metrobús (Bolsa de Trabajo BRT MIVSA)

¿Cuántas líneas tiene el Metrobús?

El sistema de Metrobús cuenta con 7 líneas en operación que recorren una red de 164 kilómetros con más de 280 estaciones y son las siguientes:

  • Línea 1: Indios Verdes a El Caminero
  • Línea 2: Tepalcates a Tacubaya
  • Línea 3: Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac
  • Línea 4: Buenavista a la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto y San Lázaro
  • Línea 5: Río de los Remedios a Preparatoria 1
  • Línea 6: El Rosario a Villa de Aragón
  • Línea 7: Indios Verdes a Campo Marte

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