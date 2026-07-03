Hay trabajo en el Metrobús, lanzan vacantes como operador; requisitos para aplicar

Si te gusta manejar y estás buscando trabajo, el Metrobús lanzó vacantes para ser operador de unidades, ofrece sueldo competitivo, aquí te compartimos todos los detalles para que no pierdas esta oportunidad.
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Hay vacantes como operador del Metrobús CDMX
La empresa MIVSA esta buscando operadores para formar parte de la línea 3 del Metrobús, estos son los requisitos y las prestaciones que ofrece.
Requisitos
- Licencia tipo “C” CDMX
- Experiencia en manejo como trasporte público, taxi, 3.5 toneladas o paquetería
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- RFC actualizada
- Acta de nacimiento
- Número de IMSS
- Comprobante de domicilio
Se ofrece:
- Sueldo base + PSL
- Uniformes e incentivos
- Capacitación pagada en autobuses eléctricos
- Incentivos mensuales como vales de despensa
- Seguro de vida y gastos funerarios
- Fondo de ahorro
- Dormitorios
- Crecimiento Servicio foráneo
¿Cómo aplicar a la vacante?
Si estás interesado en aplicar puedes enviar un mensaje de WhatsApp al número 554055 1093 o al 554337 8758. El horario de atención es de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:00 horas. Ahí te brindarán toda la información necesaria respecto a la vacante. La zona de trabajo es en Calzada Vallejo 1795, nueva industrial vallejo, Gustavo A. Madero.
¿Cuántas líneas tiene el Metrobús?
El sistema de Metrobús cuenta con 7 líneas en operación que recorren una red de 164 kilómetros con más de 280 estaciones y son las siguientes:
- Línea 1: Indios Verdes a El Caminero
- Línea 2: Tepalcates a Tacubaya
- Línea 3: Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac
- Línea 4: Buenavista a la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto y San Lázaro
- Línea 5: Río de los Remedios a Preparatoria 1
- Línea 6: El Rosario a Villa de Aragón
- Línea 7: Indios Verdes a Campo Marte
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