Hay trabajo como operador de autobús con sueldo de 20 mil pesos; requisitos para aplicar

En el Periódico de Ofertas de Empleo de CDMX se publicaron varias ofertas y una de las más atractivas es como operador de autobús para la empresa de autotransportes Flecha Roja y si estás interesado, te compartimos todos los detalles de la vacante.

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Vacante como operador de autobús en CDMX

De acuerdo con la información de la vacante, el puesto es como operador de autobús para Flecha Roja y se requiere contar con experiencia de 6 meses a 1 año en el puesto. El sueldo es de 20 mil pesos y el horario se define en la entrevista.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Para poder aplicar a la vacante es necesario ingresar al siguiente enlace donde tendrás que llenar y enviar un formulario y te contactará un consejero de empleo quien te brindará todos los detalles sobre el trabajo.

Actualmente hay alrededor de 3 mil vacantes disponibles en las diferentes alcaldías de la CDMX y si quieres buscar un empleo en algún área puedes buscar por nivel de escolaridad y la demarcación donde esta.

Anota el ID de la vacante y regístrate en la liga de la vacante y espera a que personal se ponga en contacto contigo.

Trabajos disponibles en Coyoacán en CDMX

Residente de calidad y de estimaciones con sueldo de 13 mil pesos

y de estimaciones con sueldo de 13 mil pesos Analista de reclutamiento con sueldo de 10 mil 800 pesos

con sueldo de 10 mil 800 pesos Asesor financiero con sueldo de 12 mil pesos

con sueldo de 12 mil pesos Almacenista con sueldo de 11 mil 200 pesos

con sueldo de 11 mil 200 pesos Especialista en ventas corporativas con sueldo de 12 mil 500 pesos

corporativas con sueldo de 12 mil 500 pesos Atención a clientes corporativos con sueldo de 10 mil 100 pesos

corporativos con sueldo de 10 mil 100 pesos Representante de ventas con sueldo de 10 mil 500 pesos

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