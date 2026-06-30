Llega a julio con trabajo: ONU México abrió vacantes en CDMX con salarios de 25 mil pesos

Ya está por iniciar el mes de julio y, como ya es una costumbre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió dos vacantes en la Ciudad de México (CDMX), las cuales están pensados para especialistas en Ciencias Sociales y Administración.

De acuerdo a la convocatoria que se publica esta semana, los puestos son para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), cuyas oficinas se encuentran en la capital.

Es importante mencionar que Naciones Unidas no publica los salarios de algunas de sus vacantes, como es este caso; sin embargo, sitios especializados explican que son superiores a los 25 mil pesos, por lo que se recomienda preguntar por éstos cuando se lleve a cabo el proceso de contratación.

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¿Cuáles son las vacantes de la ONU en CDXM hoy 30 de junio?

Por medio de redes sociales, ONU México compartió las dos vacantes que se encuentran abiertas en el país:

Asociado en Análisis de Desarrollo Humano y Desarrollo de Contenidos

Vacante permanece a PNUD con sede en CDMX y ofrece contrato de jornada completa por seis meses

y ofrece contrato de jornada completa por seis meses Seis años de experiencia si se cuenta únicamente con certificado de bachillerato o tres años de experiencia si se tiene título universitario en Economía, Políticas Públicas, Administración Pública, Desarrollo Regional, Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales o afines

si se cuenta únicamente con certificado de bachillerato o en Economía, Políticas Públicas, Administración Pública, Desarrollo Regional, Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales o afines Destacarán aquellos que cuenten con estudios posgrado o especialización en Políticas Públicas, Evaluación, Desarrollo Territorial, Finanzas Públicas, Desarrollo Sostenible y temas relacionados

en Políticas Públicas, Evaluación, Desarrollo Territorial, Finanzas Públicas, Desarrollo Sostenible y temas relacionados Obligatoria dominio de español e inglés en nivel básico

en nivel básico Fecha límite para aplicar es el 5 de julio 2026

Asistente administrativo

Vacante en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la CDMX y ofrece contrato de seis meses con extensión de contrato

(UNODC) en la CDMX y ofrece con extensión de contrato Cuatro años de experiencia si se tiene certificado de bachillerato o sólo título universitario

si se tiene certificado de bachillerato o Deseable certificación profesional en Administración

Obligatorio inglés y español fluido

Asistente administrativo

Fecha límite para aplicar es el 6 de julio 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes de ONU México y qué documentos se necesitan?

Es importante mencionar que cada puesto tiene su propio proceso dentro de las páginas oficiales de Naciones Unidas; no obstante, la mayoría coincide en solicitar los siguientes documentos:

Currículum vitae actualizado

Comprobante o títulos que acrediten estudios

Documentos que validen experiencia laboral

Certificado de idioma o idiomas

Carta de motivos (es uno de los requisitos que más revisa la ONU)

Finalmente, la comunicación únicamente se mantienen en los canales oficiales de la ONU.

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