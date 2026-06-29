Entra a julio con trabajo: Embajada de Nueva Zelanda abre vacante en CDMX con salario de 24 mil pesos

Estamos a días de comenzar el mes de julio y la Embajada de Nueva Zelanda tiene una vacante en la Ciudad de México (CDMX) con un salario de 24 mil pesos, además de aguinaldo y prima vacacional.
Se trata de una oportunidad laboral para el puesto de conductor o asistente administrativo, el cual trabajará directamente con el jefe de misión y otros miembros de la Embajada.
La fecha límite para postularse es a la media noche del martes 7 de julio de 2026.
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Requisitos de la vacante en la Embajada de Nueva Zelanda en CDMX durante junio 2026
Si te interesa, estos son los requisitos para aplicar a la opción laboral:
- Experiencia profesional como conductor y con conocimiento de CDMX
- Conocimiento y experiencia en mantenimiento de automóviles
- Experiencia de servicio al cliente y trabajar de manera proactiva
- Contar con licencia de conducir mexicana vigente y sin infracciones
- Tener derecho a vivir y trabajar en México
- Obtener y mantener una autorización de seguridad del Gobierno de Nueva Zelanda
Paso a paso para postularse a la vacante de la Embajada de Nueva Zelanda en CDMX
En caso de estar interesado en aplicar a la oportunidad laboral, entonces estos son los pasos que debes de seguir para postularte ante la Embajada de Nueva Zelanda en México:
- Currículum vitae detallado con máximo dos páginas que describa historial laboral, educación, habilidades y experiencia relevante
- Carta de presentación que explique por qué le interesa el puesto, cuáles son sus habilidades y experiencia se alinean con los requisitos del rol
Toda esta información debe enviarse al correo adrianne.wineera@mfat.govt.nz y el asunto debe de decir “Job Application - Driver/Administrative Assistant”.
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