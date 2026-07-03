Autos que tienen prohibido circular en CDMX y Edomex este viernes o serán llevados al corralón

En la CDMX y Edomex todos los días se implementa el programa Hoy No Circula y se restringe la circulación de vehículos y si eres automovilista es importante que tomes en cuenta que este viernes no pueden circular los autos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el programa Hoy No Circula para disminuir los índices de contaminación en la CDMX y Edomex y todos los días descansan diferentes vehículos dependiendo de su holograma, engomado y terminación de placa.

Los vehículos que no respeten el Hoy No Circula y transiten por las calles de CDMX y Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas serán retirados de la vialidad y podrían ser llevados al corralón.

Además, tendrán que pagar una multa de entre 20 y 30 Unidad de Medida Actualizada (UMA) que equivale a entre 2 mil y 3 mil 500 pesos.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Los únicos autos que pueden circular todos los días son los que cuentan con holograma 0 y 00, eléctricos e híbridos, transporte público y los servicios de emergencia.

Calendario del Hoy No Circula

El Hoy No Circula Semanal aplica de la siguiente manera:

Lunes : holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6

: holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6 Martes : holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8

: holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8 Miércoles : holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4

: holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 Jueves : holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2

: holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2 Viernes: holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0

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