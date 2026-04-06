Walmart inicia una revolución digital en las tiendas de México que cambia la forma de comprar

Walmart de México dejó de ser un supermercado tradicional para convertirse en un centro de datos. La empresa selló una alianza con Vusion para instalar la plataforma EdgeSense en sus sucursales. Se trata de un despliegue masivo de 1.7 millones de etiquetas electrónicas y 180 mil raíles inteligentes. El objetivo es que las repisas "hablen" con el sistema en tiempo real. México se vuelve el laboratorio de innovación más grande de Latinoamérica para la marca este 2026.

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¿Qué beneficios reales tiene el sistema EdgeSense para el cliente de Walmart?

La tecnología elimina el papel en los precios. Ahora los ajustes son instantáneos. Si hay una oferta o un cambio por competencia, la etiqueta digital se actualiza sola. Esto evita las discusiones en caja porque el precio del estante no coincide con el sistema. La inteligencia artificial toma el control del lineal para que la experiencia sea más fluida.

Funciones clave de la nueva infraestructura:



Pricing Dinámico: Ajuste de precios al momento según la demanda o caducidad.

Ajuste de precios al momento según la demanda o caducidad. Control de Inventario: Sensores detectan si un producto se agotó en segundos.

Sensores detectan si un producto se agotó en segundos. Eficiencia: El personal ya no pierde horas cambiando etiquetas de papel manualmente.

El personal ya no pierde horas cambiando etiquetas de papel manualmente. Precisión: Lo que ves en la aplicación móvil coincide exactamente con lo que hay en la tienda física.

¿Cómo afecta esta tecnología al formato de Bodega Aurrera?

Lo más relevante es que las pruebas piloto llegaron a las tiendas de tipo Bodega. Normalmente, estos formatos de bajo costo no reciben grandes inversiones tecnológicas para mantener sus márgenes. Walmart rompió esa regla. La digitalización busca reducir costos operativos a largo plazo. Si la tecnología funciona en una Bodega, el ahorro se traduce en mejores precios para el consumidor final.

El inventario ahora es único. La visibilidad de lo que hay en bodega pero no en el estante era un problema de procesos manuales. Con EdgeSense, el sistema avisa de inmediato cuando un hueco queda vacío. Esto reduce las ventas perdidas y mejora la productividad del equipo de piso.

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