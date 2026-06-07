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Comerciantes del Centro Histórico alzan la voz contra las autoridades

Cientos de comerciantes del Centro Histórico denuncian ventas afectadas por prácticas desleales de las autoridades; abrirán torniquetes del Metro

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Por: Adriana Pacheco
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