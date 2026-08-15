Pasos para reportar cables en desuso en CDMX

En la CDMX es muy común ver cables colgando de los postes y si en tu colonia hay cables en desuso te decimos cómo puedes hacer el reporte para que las autoridades se encarguen de removerlos.

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¿Cómo reportar cables en desuso en CDMX?

Hay más de 14 mil kilómetros de cableado de internet, telefonía y televisión en la capital y en muchos casos ya no prestan servicio y se han convertido en contaminación visual y representan un riesgo para los habitantes, así que si en tu colonia hay este problema ya lo puedes reportar solo debes hacer lo siguiente:

Toma tres fotos del cableado

Envíalas al teléfono (555) 007-8967 con la iniciales de tu nombre

Marca al Locatel (*0311) para que registre las fotos

Tendrás que proporcionar la ubicación y otros detalles

Te proporcionarán un folio de atención para seguimiento

Un trabajador de electricidad deberá presentarse a resolver el problema

Programa de retiro de cables en desuso

En la CDMX entró en vigor la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a la Ley de Desarrollo Urbano que en la fracción XXXII Bis al artículo 2 define como infraestructura pasiva en desuso los cables, estructuras, soportes o ductos que han dejado de utilizarse y ya no cumplen ninguna función activa.

De acuerdo con el sitio web Ciudad sin Cables, hasta el momento se han realizado 12 mil 873 intervenciones, se han retirado 2 millones 158 mil 322 metros que han resultado en 53 toneladas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos ha atendido 588 emergencias relacionadas con el cableado y los postes presentan afectaciones estructurales debido al peso acumulado de las redes.

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