EN VIVO: Avance lento en Línea 8 del Metro CDMX por lluvia; Metrobús con estaciones cerradas hoy lunes 10 de agosto

¿Vas tarde este lunes 10 de agosto? Ten paciencia, ya que el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos debido a las lluvias que se presentan durante las primeras horas del día y que iniciaron la tarde del domingo.

Tal es el caso de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde se activó marcha de seguridad, es decir, avance lento por las precipitaciones. Además, se reportan retrasos en la línea 2, 7, 12, A y B.

Por otro lado, el Metrobús CDMX restableció el servicio en todas las líneas tras las lluvias en la madrugada; sin embargo, la estación Riobamba, de la línea 6, se encuentra sin servicio en ambos sentidos.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús hoy lunes 10 de agosto

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