Hoy No Circula para lunes 10 de agosto: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

A días de la quincena, lo mejor es no tener multas y es que durante este lunes 10 de agosto sigue vigente el programa Hoy No Circula en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en la mayoría de los municipios del Estado de México (Edomex).

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no pueden circular desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo local) son:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 10 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/dIeEePD3RN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 10, 2026

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Vehículos exentos del Hoy No Circula hoy lunes 10 de agosto

Con base en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que incumplir con el programa Hoy No Circula amerita a una multa de más de tres mil pesos.

No obstante, existen carros que están exentos de las medidas restrictivas y éstos son:

Carros con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay riesgo de Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy 10 de agosto?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que el Índice de Aire y Salud es Bueno, por lo que le nivel de riesgo es bajo, esto quiere decir que para este lunes 10 de agosto es probable que no se active el Doble Hoy No Circula.

Aunque esto puede cambiar a lo largo del día, el Pronóstico Regional para el Valle de México establece que el ambiente será nublado, fresco y con probabilidad de lluvia en CDMX y Edomex, debido a que la máxima es de 23 a 25ºC y la mínima de 13 a 15ºC.

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