Marcha de estudiantes y bloqueos hoy 10 de agosto; calles cerradas en la CDMX minuto a minuto

La Ciudad de México (CDMX) vivirá un día ajetreado este comienzo de semana, pues manifestantes, entre ellos aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán un marcha.

Las movilizaciones que se prevén a lo largo del día provocarán cierre de calles en diferentes alcaldías, sobre todo en Cuauhtémoc y Coyacán, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

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Marcha de estudiantes por examen de control de la UNAM

Aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM se manifestarán en la Biblioteca Central de la Máxima Casa de Estudios. Exigen que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura, correspondiente al proceso 2026, realizado en línea, así como en contra de la aplicación del examen de control.

¿En dónde hay bloqueos hoy lunes?

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